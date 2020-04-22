Рапота рассчитывает на отмену роуминга в Союзном государстве к сентябрю

ТАСС, 22 апреля. Госсекретарь Союзного государства (СГ) Григорий Рапота рассчитывает, что к сентябрю роуминг на территории СГ будет отменен. Об этом он рассказал в опубликованном в среду интервью газете "СОЮЗ.Беларусь-Россия".

"Например, инициатива по отмене роуминга на территории Союзного государства для пользователей сотовой связи. Над этим тоже ведется сейчас большая работа. Есть надежда, что к сентябрю проблема будет решена. Во всяком случае, об этом шла речь на недавней совместной коллегии министерств связи России и Беларуси. Министерства и операторы мобильной связи поставили сами себе очень жесткие сроки. Это позволяет надеяться на результат", - пояснил он.

Рапота отметил также важность проведения Форума регионов Белоруссии и России. Седьмой форум был запланирован на первую декаду октября в Минске. "В проведении форумов мы видим большую пользу. Помимо того, что там заключаются прямые договора о сотрудничестве между регионами, происходит активный обмен опытом, так в рамках форума еще и выдвигаются важные инициативы, которые мы сразу берем к исполнению. Скажем, инициатива по учреждению премии Союзного государства в области науки и техники. Мы уже этот вопрос отработали, и со следующего года такая премия будет вручаться. <...> На форуме регионов прозвучала и идея развития высокоскоростной магистрали на участке Санкт-Петербург - Псков - Минск - Варшава - Берлин - Гамбург", - рассказал Рапота.

Перспективы отмены роуминга на территории Союзного государства обсуждались в декабре 2018 года на 55-й сессии Парламентского собрания Союза Белоруссии и России с участием представителей профильных ведомств двух стран. 2 августа 2019 года министр связи и информатизации Белоруссии Константин Шульган сообщил журналистам, что отмена роуминга в Союзном государстве займет 6-9 месяцев с момента подписания соответствующей дорожной карты. Со своей стороны замглавы Минкомсвязи РФ Олег Иванов пояснил, что отмена роуминга потребует изменения в законодательстве двух стран. В конце декабря 2019 года в Минкомсвязи РФ со ссылкой на финальную версию подписанной сторонами дорожной карты сообщили, что плата за входящие вызовы в роуминге в Союзном государстве должна быть отменена не позднее сентября 2020 года.