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Самолет-разведчик ВВС США совершил полет над Корейским полуостровом

Самолет был замечен в Южной Корее

СЕУЛ, 22 апреля. /ТАСС/. Разведывательный самолет ВВС США в среду совершил полет над Корейским полуостровом. Об этом сообщил отслеживающий полеты сервис Aircraft Spots в Twitter.

По его данным, самолет-разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint был замечен в Южной Корее при совершении полета на высоте 9,4 км к западу от Сеула в провинции Кёнгидо, которая находится в непосредственной близости от КНДР.

Информация о времени полета не приводится. Последний раз самолет этой модели появлялся в небе над Корейским полуостровом 20 апреля.

По мнению южнокорейских экспертов, полеты американской разведывательной авиации участились после того, как власти КНДР возобновили ракетные пуски.

Теги
СШАКНДРРеспублика Корея
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