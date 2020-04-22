В МИД Китая прокомментировали иск в отношении республики за сокрытие данных о пандемии

ПЕКИН, 22 апреля. /ТАСС/. Подача иска в американском штате Миссури в отношении китайских властей из-за того, что они якобы скрывали информацию о распространении нового коронавируса, является издевательством над судопроизводством. Об этом в среду в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Эти так называемые обвинения не имеют под собой никаких фактических и реальных оснований", - заявил Гэн Шуан. Он также отметил, что "с момента начала вспышки эпидемии правительство КНР в максимально открытой и транспарентной манере" информировало Соединенные Штаты, другие государства и Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о ходе развития эпидемической ситуации и борьбы с распространением вируса.

"Этот так называемый судебный процесс является злонамеренным издевательством над судопроизводством <...>. Действия правительства Китая в период пандемии не подпадают под юрисдикцию судов Соединенных Штатов. Подобное злоупотребление судопроизводством не способствует борьбе с эпидемией на территории Соединенных Штатов, а также противоречит международному сотрудничеству. Что следует делать США, так это отказаться от сутяжничества", - заключил представитель китайского внешнеполитического ведомства.

Ранее генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт разместил заявление, в котором сообщил, что власти штата во вторник, 21 апреля, подали исковую жалобу в отношении китайских властей в федеральный суд Восточного округа штата, обвинив их в сокрытии информации о распространении нового коронавируса. Шмитт утверждает, что правительство КНР, Коммунистическая партия Китая, а также ряд чиновников и госучреждений в конце 2019 года препятствовали распространению информации об инфекции, задерживали лиц, осведомленных о проблеме, а также не разглашали данных, подтверждающих опасность заражения вирусом. Как указывается в заявлении, действия китайской стороны привели к смерти жителей Миссури, а также нанесли штату экономический ущерб.