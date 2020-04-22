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Саакашвили заявил, что Зеленский предложил ему должность вице-премьера по реформам

Экс-глава Грузии отметил, что рассматривает это предложение "с очень большой ответственностью"

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Экс-глава Одесской области и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский предложил ему занять пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля.

"Для меня большая честь получить от президента [Украины Владимира] Зеленского предложение стать вице-премьером правительства Украины по реформам. У меня также была очень содержательная и полезная беседа с премьер-министром [Денисом] Шмыгалем, на протяжении которой мы детально обсудили все вопросы, связанные с моей возможной работой в правительстве", - написал он в среду на странице в Facebook.

Политик добавил, что рассматривает это предложение "с очень большой ответственностью", а также пообещал представить в Верховной раде "программу неотложных изменений".

Теги
УкраинаГрузияСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир АлександровичШмыгаль, Денис Анатольевич
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