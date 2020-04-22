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Посол США в РФ: сроки возобновления выдачи американских виз пока назвать нельзя

20 марта Госдепартамент приостановил оказание визовых услуг на регулярной основе во всех странах мира из-за пандемии коронавируса

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сроки возобновления предоставления посольством США в РФ визовых услуг пока невозможно назвать. Об этом заявил глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан в совместном интервью ТАСС и ряду российских СМИ.

"Учитывая ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, которая так или иначе сказывается на всех в Москве и во всем мире, невозможно сказать, когда дела вернутся в нормальное русло. Невозможно предсказать, когда работа посольства вернется к нормальному режиму", - ответил он на соответствующий вопрос.

20 марта Госдепартамент США приостановил оказание визовых услуг на регулярной основе во всех странах мира из-за пандемии коронавируса.

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СШАРоссия
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Посол США ожидает возобновления обсуждения темы контроля над вооружениями с Россией
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