Посол США в РФ: сроки возобновления выдачи американских виз пока назвать нельзя

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Сроки возобновления предоставления посольством США в РФ визовых услуг пока невозможно назвать. Об этом заявил глава американского диппредставительства в Москве Джон Салливан в совместном интервью ТАСС и ряду российских СМИ.

"Учитывая ситуацию, связанную с пандемией коронавируса, которая так или иначе сказывается на всех в Москве и во всем мире, невозможно сказать, когда дела вернутся в нормальное русло. Невозможно предсказать, когда работа посольства вернется к нормальному режиму", - ответил он на соответствующий вопрос.

20 марта Госдепартамент США приостановил оказание визовых услуг на регулярной основе во всех странах мира из-за пандемии коронавируса.