Тегеран, Москва и Анкара подтвердили проведение саммита по Сирии в Иране

ТЕГЕРАН, 22 апреля. /ТАСС/. Главы МИД Ирана, России и Турции Мохаммад Джавад Зариф, Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу подтвердили проведение следующего раунда переговоров по сирийскому урегулированию в астанинском формате на иранской территории. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД Ирана.

"Министры указали на необходимость продолжения консультаций и координации на самом высоком уровне между тремя странами, подчеркнув, что астанинский процесс является наиболее важным и эффективным способом урегулирования сирийского кризиса", - говорится в заявлении. В нем также отмечается, что "стороны подтвердили проведение шестого раунда переговоров лидеров стран - гарантов астанинского процесса в Иране после того, как нормализуется ситуация с коронавирусом".

Политики также "обсудили последние события в Сирии и регионе, <...> ситуацию в Идлибе, конституционный комитет и необходимость отмены односторонних санкций". "Стороны подчеркнули необходимость расширения контроля правительства [в Дамаске] над всей территорией Сирии и продолжения борьбы с терроризмом", - проинформировала пресс-служба.

Совещание трех министров прошло в режиме телеконференции.

Последний раунд переговоров в астанинском формате состоялся 10-11 декабря 2019 года в Нур-Султане. Следующую встречу планировалось провести в марте. Официальный представитель иранского МИД Аббас Мусави в начале апреля сообщил, что до обострения ситуации с распространением коронавируса предполагалось организовать консультации в Иране.