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Трамп поручил уничтожать иранские катера, создающие препятствия судам США

Подробностей американский лидер не привел
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL
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Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Yuri Gripas/POOL

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.

"Я дал указание ВМС США открывать огонь и уничтожать все иранские военные катера, создающие препятствия на море для американских судов", - написал он в среду на своей странице в Twitter. Подробностей американский лидер не привел.

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля выступила с утверждением, согласно которому военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. Как отмечалось в сообщении, иранские корабли подходили к американским на расстояние вплоть до 9 м.

В КСИР 19 апреля заявили, что готовы дать ответ на любые ошибочные действия США в Персидском заливе.

Теги
СШАИранТрамп, Дональд
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