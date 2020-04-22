Глава МИД ФРГ анонсировал видеоконференцию в нормандском формате на следующей неделе

БЕРЛИН, 22 апреля. /ТАСС/. Минский процесс по урегулированию конфликта на Украине нуждается в новых импульсах, в этой связи на следующей неделе пройдет видеоконференция в нормандском формате на уровне глав МИД. Об этом заявил в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас. Трансляцию его выступления провела пресс-служба ведомства.

По его словам, он на днях провел разговоры с французским, российским и украинским коллегами. "Мы констатировали, никто не оспаривал, что большая часть решений парижского саммита пока еще не реализованы, - отметил министр. - Наконец, начался обмен пленными. Важно придать новый импульс процессу исполнения решений". "Мы договорились, и я рад этому, что будет видеоконференция в нормандском формате на уровне министров иностранных дел, и эта конференция пройдет на следующей неделе", - сказал Маас.