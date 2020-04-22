Зеленский заявил, что завершит конфликт в Донбассе до конца своего президентского срока

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что до конца его президентского срока конфликт в Донбассе будет разрешен, и в ближайшее время менять тактику работы в этом направлении не будет.

"Я уверен в том, что за мою каденцию мы закончим эту войну. Уверен лично", - сказал он в документальном фильме "Год президента Зеленского", который в среду транслировал телеканал "Украина 24".

При этом глава государства подчеркнул, что пока тактику работы в этом направлении не меняет, однако в случае неудачи откажется от формата переговоров, которые сейчас ведутся в рамках контактной группы. "Я говорил, что готов ждать один год, готов работать один год. Если минский процесс не будет работать, мы будем менять тактику. Мы к этому готовы. Год еще не прошел", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что именно за время его президентства минский процесс заметно активизировался. "Мы ускорили этот процесс, и будут результаты. После каждой минской встречи должна быть бумага, что мы о чем-то договорились и сделали шаг вперед", - заявил он.