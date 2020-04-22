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Зеленский рассказал о мечте создать на Украине авиакомпанию уровня Singapore Airlines

Украинский лидер отметил, что за последние годы в стране не построено ни одного самолета

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский рассказал о желании создать в стране укомплектованную самолетами завода "Антонов" государственную авиакомпанию, которая была бы сопоставима с Tukrish Airlines и Singapore Airlines. Об этом он заявил в интервью для документального фильма "Год президента Зеленского", который в среду вышел в эфире украинского телевидения.

"Первое, мы должны создать государственную авиакомпанию. Это моя мечта. Государство готово выделить на это деньги, чтобы мы построили государственного авиаперевозчика. Мы построим и государственную авиакомпанию, сделаем заказ нашему государственному авиазаводу "Антонов", создадим много рабочих мест под это", - сказал он.

При этом он выразил негодование, что за последние годы в стране не построено ни одного самолета. "Я не понимаю, почему на внутренних рейсах не летают наши самолеты. Где наш Ан?" - с недоумением спросил президент.

Летом 2017 года в концерне "Укроборонпром" заявляли, что маркетинговый план госпредприятия "Антонов" предусматривает выпуск минимум 70 самолетов в ближайшие пять лет, однако за с 2009 по 2016 год завод выпустил только 16 серийных машин. В 2015 году было завершено строительство нового транспортного самолета Ан-178, а в 2017 году - самолета-демонстратора Ан-132D. В конце 2019 года МВД Украины сообщило о планах купить 13 транспортных самолетов Ан-178.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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