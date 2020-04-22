Спикер Рады подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента 24 апреля

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания парламента в пятницу, 24 апреля. Об этом сообщила в среду пресс-служба Рады.

"Созвать внеочередное пленарное заседание Верховной рады Украины девятого созыва на 13:00 24 апреля 2020 года", - говорится в сообщении.

Предполагается, что депутаты внесут изменения в регламент Рады, касающиеся противодействия злоупотреблением прав парламентариев в ходе законодательной процедуры. Рада также намерена рассмотреть проект постановления об отмене результатов голосования о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине". Также будет рассматриваться проект закона о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно безопасности использования ядерной энергии, проект закона о внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно штрафных баллов, проект закона о Фонде частичного гарантирования кредитов в сельском хозяйстве.

Кроме того, в повестке дня проекты законов о внутреннем водном транспорте, о внесении изменений в некоторые законы относительно урегулирования кризиса неплатежей на рынке электрической энергии, а также о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения ответственности за формирование системы ценообразования в строительстве автомобильных дорог общего пользования. Планируется также создать временную следственную комиссию Рады по вопросам расследования обнародованных в СМИ фактов возможных коррупционных действий должностных лиц органов государственной власти, которые привели к значительным потерям доходной части государственного бюджета страны.