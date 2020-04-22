В Вашингтоне заявили, что пандемия не повлияла на канал деконфликтации РФ и США в Сирии

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Распространение нового коронавируса не повлияло на работу канала связи между ВКС России и ВВС США, направленного на предотвращение инцидентов между ними в воздушном пространстве Сирии. Об этом сообщил начальник штаба ВВС США генерал Дэвид Голдфин в среду на телефонном брифинге для журналистов, отвечая на вопрос ТАСС.

"Что касается линии деконфликтации в Сирии, то я не видел никаких рапортов о воздействии на нее COVID (COVID-19 - заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа - прим. ТАСС)", - заявил военачальник. Изложить детали он затруднился. "Скажу только, что во всем том, что я читаю, - как секретном, так и нет, - я до сегодняшнего дня не видел [информации о воздействии пандемии на эту линию связи]", - подчеркнул Голдфин.

Затем руководитель пресс-службы американских ВВС бригадный генерал Эдвард Томас подтвердил корреспонденту ТАСС, что никакого влияния на работу этой линии связи пандемия не оказала. "[Вспышка] COVID не оказала никаких воздействий ни на предотвращение конфликтов в воздушном пространстве в Сирии, ни на связь с Россией, относящуюся к этому предотвращению конфликтов. Операции остаются нормальными", - заверил Томас.

При этом он добавил, что "в Восточной Сирии границы в воздушном пространстве нормализовались". "Мы [ВВС США] сохраняем превосходство в воздухе в Восточной Сирии", - утверждал Томас.

Ранее, комментируя по просьбе ТАСС контакты вооруженных сил России и США в Сирии, Голдфин выражал мнение, что те с течением времени стали более зрелыми. Линия связи проложена, в частности, между командующим американскими ВВС на Ближнем Востоке и в Юго-Западной Азии и находящимся в его подчинении оперативным центром на базе Эль-Удейд и его российскими коллегами, дислоцированными на базе Хмеймим в Сирии. Меморандум о взаимопонимании по предотвращению инцидентов и обеспечению безопасности полетов авиации в ходе проведения операций в воздушном пространстве Сирии был подписан Россией и США 20 октября 2015 года.