Киев начал кампанию по исправлению в Wikipedia статей об Украине

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины объявило о начале кампании по исправлению посвященных стране статей в интернет-энциклопедии Wikipedia, которые власти Киева считают необъективными. Об этом сообщила в среду пресс-служба МИД.

В качестве партнера министерства в этом начинании выступает общественная организация "Викимедиа Украина", являющаяся крупнейшим в стране объединением администраторов Wikipedia.

Целью кампании МИД называет противодействие дезинформации об Украине и распространение надлежащей информации о стране на разных языках. При этом представитель МИД заявил, что участники кампании будут вносить в Wikipedia записи, посвященные так называемой российской агрессии в отношении Украины.

В частности, ведомство начнет в мае онлайн-марафон под названием "Месяц украинской дипломатии". В течение месяца авторы украиноязычной Wikipedia будут заполнять пробелы и исправлять неточности на темы "российской агрессии", интеграции Украины в Евросоюз и НАТО, отношений с другими странами, деятельности в международных организациях, а также публичной дипломатии.

Украинские дипломаты будут исправлять Wikipedia на языках стран их пребывания, указали в МИД.