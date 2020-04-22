Замглавы Комитета начальников штабов ВС США считает, что Ким Чен Ын контролирует силы КНДР

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен исходит из того, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему контролирует силы своей страны, противоречащей этому разведывательной информации не поступало. Соответствующую позицию представитель американского оборонного ведомства озвучил в среду на брифинге в Пентагоне.

Он отметил, что ознакомился с публикациями СМИ об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. "Могу заявить, что у меня нет разведывательной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть что-либо на этот счет. Я полагаю, что Ким Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные силы и вооруженные силы", - сказал генерал.