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Замглавы Комитета начальников штабов ВС США считает, что Ким Чен Ын контролирует силы КНДР

Генерал Джон Хайтен уточнил, что не располагает разведданными об ухудшении состояния здоровья лидера КНДР

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Заместитель председателя Комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен исходит из того, что лидер КНДР Ким Чен Ын по-прежнему контролирует силы своей страны, противоречащей этому разведывательной информации не поступало. Соответствующую позицию представитель американского оборонного ведомства озвучил в среду на брифинге в Пентагоне.

Он отметил, что ознакомился с публикациями СМИ об ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. "Могу заявить, что у меня нет разведывательной информации, которая могла бы подтвердить или опровергнуть что-либо на этот счет. Я полагаю, что Ким Чен Ын в полной мере контролирует корейские ядерные силы и вооруженные силы", - сказал генерал. 

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