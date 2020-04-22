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СМИ: Зеленский считает, что Саакашвили способен работать в правительстве

Ранее в Михаил Саакашвили сообщил, что президент Украины предложил ему занять пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Михаилом Саакашвили и предложил ему поделиться наработками с правительством и парламентом. Об этом в среду украинскому изданию "Лига" сообщил источник в офисе главы государства.

"Зеленский считает, что Саакашвили имеет потенциал для поддержки кабинета министров. Президент предложил ему поделиться своим видением и наработками с правительством и парламентом", - говорится в сообщении. Собеседник уточнил, что они обсуждали "видение Саакашвили о возможной помощи в развитии Украины".

Ранее в среду Саакашвили сообщил, что Зеленский предложил ему занять пост вице-премьер-министра по вопросам реформ в правительстве Дениса Шмыгаля. Он отметил, что рассматривает это предложение "с очень большой ответственностью", а также заявил о намерении представить в парламенте "программу неотложных изменений".

Как сообщила заместитель главы парламентской фракции партии "Слуга народа" Евгения Кравчук, кандидатуру Саакашвили уже обсуждают в партии, однако пока по поводу его назначения единства нет. Верховная рада намерена в пятницу собраться на два внеочередных заседания, кадровых вопросов в повестке ее работы пока не значится. По словам Кравчук, голосование о назначении Саакашвили в Раде может инициировать глава государства.

Теги
УкраинаСаакашвили, Михаил НиколаевичЗеленский, Владимир Александрович
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