Пентагон выясняет, был ли запуск Ираном военного спутника успешным

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Пентагон не готов с уверенностью сказать, был ли запуск Ираном военного спутника Noor успешным. Об этом заявил в среду заместитель председателя Комитета начальников штабов (КНШ) ВС США генерал Джон Хайтен на брифинге в Пентагоне.

"Мы следим за этим очень внимательно", - сказал он. По утверждению Хайтена, запуск является "еще одним примером враждебных действий со стороны Ирана". По словам генерала, США потребуется время, чтобы определить, были ли запуск успешным.

"Мы только начали данный процесс. Предполагаю, что завтра (в четверг - прим. ТАСС) в это же время, если я буду здесь выступать, то смогу сказать, что именно произошло, было ли это осуществлено успешно или нет. У меня просто пока нет этой информации", - добавил Хайтен.