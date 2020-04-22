Помпео заявил, что Трамп поручил всему правительству США принять меры по защите от Ирана

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео сообщил, что американский лидер Дональд Трамп поручил не только министерству обороны страны, но всему правительству предпринять меры по обеспечению безопасности граждан от возможных разрушительных действий со стороны Ирана.

"Что касается [приказа ВМС США], о чем сегодня заявлял президент США Дональд Трамп, то президент дал очень четкие указания министерству обороны предпринять все необходимое для зашиты и безопасности наших военных, дипломатов по всему миру, - сказал Помпео на брифинге в среду. - Насколько я знаю, президент призвал всех в правительстве принять соответствующие необходимые меры для безопасности наших граждан. Я уверен, что министерство обороны сделает это".

По утверждению госсекретаря, Иран занимается распространением дезинформации по всему миру касательно ситуации с коронавирусом. "Иран заявляет, что нуждается в ресурсах для сдерживания [распространения коронавирусной инфекции] внутри страны, и в то же время запускает спутник, - сказал он. - <...> Я надеюсь, что Иран будет отвечать на нужды своих граждан, используя ресурсы, которые у него есть, на обеспечение здоровья и безопасности населения". Госсекретарь не привел доказательств в подтверждение своих высказываний.

Трамп в среду сообщил, что дал указание ВМС уничтожать любые иранские катера, создающие препятствия американским судам на море.

Пресс-служба Пятого флота ВМС США 15 апреля выступила с утверждением, согласно которому военные катера Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) совершали опасные маневры близ нескольких американских боевых кораблей в Персидском заливе. Как отмечалось в сообщении, иранские корабли подходили к американским на расстояние вплоть до девяти метров. В КСИР 19 апреля заявили, что готовы дать ответ на любые ошибочные действия США в Персидском заливе.