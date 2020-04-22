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СМИ: видеоконференция глав МИД "нормандской четверки" намечена на 30 апреля

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал проведение видеоконференции на следующей неделе

КИЕВ, 22 апреля. /ТАСС/. Переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" назначены на 30 апреля. Об этом в среду со ссылкой на источник близкий к переговорному процессу сообщило украинское издание "Европейская правда".

"Видеоконференция четырех глав МИД стран "нормандской четверки" подтверждена на 30 апреля", - говорится в сообщении.

Ранее в среду глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал проведение на следующей неделе видеоконференции в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, но не указал точную дату мероприятия. По его словам, он обсуждал с французским, российским и украинским коллегами ситуацию в Донбассе, стороны согласились придать новый импульс процессу урегулирования конфликта.

Теги
УкраинаГерманияМаас, Хайко
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