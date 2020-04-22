Помпео: принятие решения об аннексии части Западного берега остается за Израилем

ВАШИНГТОН, 22 апреля. /ТАСС/. Израильские власти будут принимать решение о потенциальной аннексии ряда территорий Западного берега реки Иордан, американская сторона делится с ними своей точкой зрения. Такое мнение высказал в среду госсекретарь США Майкл Помпео, отвечая на вопросы журналистов в Госдепартаменте.

"Что касается аннексии Западного берега [Иордана], то израильтяне в конечном итоге принимают данные решения, - считает шеф американской дипломатии. - Это решение Израиля. Мы будем тесно сотрудничать с ними и делиться своей точкой зрения на это в частном порядке".

Речь идет о реализации предполагаемых планов нового коалиционного правительства Израиля по аннексии в ближайшие месяцы ряда территорий Западного берега реки Иордан. В январе президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявили в Вашингтоне ключевые положения плана мирного палестино-израильского урегулирования, заявив, в частности, о намерении американских властей признать еврейские поселения израильской территорией.

О ситуации с выборами

Руководитель внешнеполитического ведомства США также приветствовал формирование нового израильского правительства. "Четвертые выборы не были бы, на наш взгляд, в интересах Израиля, - сказал Помпео. - Мы рады, что [в стране] будет полноценное правительство".

Нетаньяху и руководитель партии "Кахоль-Лаван", спикер Кнессета (парламента) Израиля 23-го созыва Бени Ганц подписали в понедельник вечером соглашение о создании правительственной коалиции по итогам выборов 2 марта. Как сообщило государственное израильское радио "Кан", в соответствии с достигнутой договоренностью Нетаньяху будет премьером первые полтора года, после чего в рамках ротации портфель главы кабинета перейдет к Ганцу. Согласно законодательству, до вечера 7 мая большинство депутатов Кнессета (не менее 61 из 120) должны рекомендовать президенту Реувену Ривлину кандидата, которому после этого будет отведено 14 дней на создание кабинета. Если он не сможет этого сделать, страна пойдет уже на четвертые выборы подряд.

На прошлой неделе США объявили о предоставлении Палестине пяти миллионов долларов на борьбу с распространением нового коронавируса. Помпео указал на возможное оказание дальнейшей помощи палестинцам. "Мы были рады предоставить 5 млн долларов помощи. Мы надеемся, что эти пять миллионов долларов будут направлены на реальную помощь палестинскому народу", - добавил госсекретарь. По его словам, США оценивают возможность предоставления Палестине "большего объема ресурсов".

На прошлой неделе официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что реализация предполагаемых планов нового правительства Израиля по аннексии ряда территорий Западного берега реки Иордан подорвет процесс ближневосточного урегулирования. Дипломат подчеркнула, что Россия считает необходимым придерживаться международно-правовой базы ближневосточного урегулирования, включая резолюции Генассамблеи и Совбеза ООН.