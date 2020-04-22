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Пандемия коронавируса нового типа

Боррель совершит свой первый после карантина визит на Украину

Глава внешнеполитической службы ЕС также пообещал продолжать активно помогать Украине в условиях пандемии коронавируса

БРЮССЕЛЬ, 22 апреля. /ТАСС/. Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель совершит свой первый зарубежный визит после открытия границ на Украину. Об этом Боррель заявил в среду на пресс-брифинге по итогам видеоконференции глав МИД ЕС.

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"Да я могу подтвердить, что мой первый визит после отмены карантина будет на Украину, поскольку подготовка моей поездки в эту страну была прервана в результате закрытия границ", - сказал он.

Он также пообещал, что ЕС будет продолжать активно помогать Украине в условиях пандемии коронавируса. "Мы будем продолжать оказывать активную помощь Украине в нынешних сложных условиях, однако мы ожидаем от президента Зеленского продолжения усилий по проведению реформ. Мы также подтвердили свою поддержку территориальной целостности Украины", - отметил он.

Отвечая на вопросы украинских журналистов, не опасается ли Евросоюз выхода из-под контроля ситуации в Донбассе в связи с пандемией, Боррель сказал: "Мы не видим никаких предпосылок, чтобы ситуация там могла ухудшиться в результате пандемии". Он, однако, подчеркнул наличие проблем в снабжении региона медикаментами и медицинским оборудованием.

Теги
УкраинаБоррель, ЖозепПандемия коронавируса нового типа
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