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В Елисейском дворце сообщили, что дата проведения саммита "пятерки" СБ ООН не определена

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона о возможности организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции

ПАРИЖ, 22 апреля. /ТАСС/. Дата проведения саммита "пятерки" Совета Безопасности ООН в формате видеоконференции пока не определена. Об этом в среду корреспонденту ТАСС сообщили в администрации французского президента.

"Такой даты пока нет", - отметил собеседник агентства. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил журналистам об инициативе президента Франции Эмманюэля Макрона, высказанной во время телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным, о возможности организации рабочей встречи лидеров стран - постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции. По его словам, в настоящее время "ведется работа по согласованию возможного совместного документа".

17 апреля президент России Владимир Путин и его французский коллега Эмманюэль Макрон обсудили возможность организации рабочей встречи лидеров пяти стран - постоянных членов СБ ООН в формате видеоконференции.

В состав "пятерки" Совета Безопасности вместе с Россией и Францией входят США, Китай и Великобритания.

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Франция
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