Инаугурация президента Абхазии впервые пройдет без присутствия иностранных гостей

СУХУМ, 23 апреля. /ТАСС/. Избранный президент Абхазии Аслан Бжания в четверг официально вступит в должность. Инаугурация пройдет с соблюдением всех мер безопасности, связанных с предотвращением распространения коронавируса. Церемония впервые состоится без участия иностранных гостей - ранее в церемониях вступления президентов в должность участвовали гости из России и других дружественных Абхазии государств.

"Церемония вступления в должность вновь избранного президента Абхазии Аслана Бжании пройдет в четверг в актовом зале администрации президента без участия иностранных гостей, поскольку церемония происходит на фоне пандемии коронавируса. На инаугурации будут присутствовать депутаты парламента, судьи Конституционного суда, председатель Верховного суда, представители Центральной избирательной комиссии, генеральный прокурор, послы России, Южной Осетии и Приднестровья в Абхазии, представители исполнительной власти, Абхазской православной церкви и Духовного управления мусульман республики", - сообщил ТАСС сотрудник администрации президента. Всего, по его словам, на церемонии будут присутствовать не более 60 человек.

Согласно окончательным данным Центризбиркома Абхазии, Бжания набрал 53 741 голос избирателей, что составляет 56,5%. Вице-президентом избран бывший министр культуры Бадра Гунба. Голосование прошло в один тур.

Инаугурация начнется в 12:00 мск и будет транслироваться в прямом эфире абхазского телевидения. В ходе церемонии избранный президент даст клятву на абхазском языке, ему передадут атрибуты президентской власти - штандарт и печать с изображением государственного герба Абхазии и надписью "Президент Республики Абхазия". Также ему вручат шашку и национальный абхазский посох (алабаща): шашка символизирует роль президента как главнокомандующего Вооруженными силами Абхазии, посох - мудрость и выдержку. Из средств массовой информации на инаугурации смогут присутствовать лишь фотографы и операторы.

Меры предосторожности

Как сообщил журналистам министр здравоохранения и социального обеспечения Абхазии Тамаз Цахнакия, во время церемонии вступления в должность избранного президента Абхазии Аслана Бжании в четверг будут соблюдены все меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса.

"Инаугурация - это закрепленное конституцией нашей страны мероприятие. Помещение, в котором <...> пройдет церемония, будет подготовлено в соответствии с санитарными нормами, там проведут дезинфекционную обработку <...>, установят растворы для рук, будет соблюдена дистанция между участниками церемонии, обязательно ношение масок", - сказал Цахнакия.

В Абхазии выявлено три случая заражения коронавирусной инфекцией, один пациент уже выздоровел и во вторник был выписан из Гудаутского госпиталя, еще два человека пока остаются в стационаре. В связи с пандемией с 28 марта по 20 апреля в Абхазии действовало чрезвычайное положение. После его окончания карантин продлили до 1 мая. Границы с Грузией и Россией закрыты для въезда всех категорий граждан, запрещены все массовые мероприятия, школы и детсады не работают, работа общественного транспорта приостановлена.

Отставка правительства

Согласно законодательству, "не позднее дня, следующего за днем вступления в должность", президент Абхазии проводит заседание кабинета министров, где принимается коллегиально заявление о сложении правительством своих полномочий. Заявление подписывает премьер-министр. Президент принимает отставку правительства и поручает исполнять обязанности до формирования нового кабмина.

Вопрос о персональном составе правительства Абхазии решается президентом после назначения премьер-министра, который представляет главе государства предложения по составу. После оглашения центризбиркомом итогов президентских выборов Бжания сообщил журналистам, что пост премьер-министра займет бывший президент Александр Анкваб. Во время предвыборной кампании он руководил республиканским предвыборным штабом Бжании.

По конституции Абхазии, вице-президент страны выполняет отдельные поручения президента, замещает его в случае отсутствия и невозможности осуществления им своих обязанностей. В случае отстранения президента от должности или его смерти, отставки либо неспособности осуществлять полномочия они переходят к вице-президенту.

Избранный президент

Бжания родился 6 апреля 1963 года в селе Тамыш Очамчирского района в семье учителей. В 1980 году окончил Тамышскую среднюю школу, в 1985 - Московский автомобильно-дорожный институт. В 1985-1986 годах работал по распределению в управлении капитального строительства Угранского леспромхоза Смоленской области, с 1987 по 1989 годы - инструктором, заведующим отделом Очамчирского райкома комсомола. В 1991 году окончил Высшие курсы КГБ СССР, в течение двух лет работал в КГБ Абхазии. В период Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов служил в органах госбезопасности Абхазии в городе Гудаута.

В декабре 1999 года был уволен в запас из Службы государственной безопасности (СГБ) Абхазии. В 1999 году окончил Академию народного хозяйства при правительстве РФ, с декабря 1999 года по декабрь 2008 года занимался предпринимательской деятельностью в России. В январе 2009 года назначен советником по экономическим вопросам посольства Абхазии в России, в феврале 2010 года назначен председателем СГБ республики.

В мае 2014 года ему было присвоено звание генерал-майора. В июне 2014 года за оказание содействия в обеспечении безопасности при подготовке и проведении зимних Олимпийских игр в Сочи награжден орденом Дружбы. С апреля 2015 года - президент Фонда социально-экономических и политических исследований "АПРА", с июля 2015 года - сопредседатель Блока оппозиционных сил Республики Абхазия. В 2017 году Бжания избран депутатом парламента Абхазии.