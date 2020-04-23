Трамп и эмир Катара обсудили мирное соглашение по Афганистану

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани в среду во время телефонного разговора обсудили необходимость сокращения уровня насилия со стороны радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) в Афганистане. Об этом говорится в опубликованном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Президент поблагодарил эмира за предпринимаемые им усилия по достижению мира в Афганистане. Президент и эмир согласились с тем, что "Талибан" должен сократить масштабы насилия и продолжить обсуждение вопроса об освобождении пленных", - отметил Дир.

Трамп и Аль Тани также обсудили меры по борьбе с пандемией нового коронавируса. "Президент призвал эмира предпринять шаги к урегулированию разногласий в Персидском заливе, чтобы совместными усилиями победить вирус, свести к минимуму его экономические последствия и сосредоточиться на важнейших региональных вопросах", - указали в Белом доме.

29 февраля в Дохе США и радикальное движение подписали мирное соглашение. Согласно договоренностям, Соединенные Штаты, их союзники и коалиция намерены вывести в течение 14 месяцев все войска из Афганистана. Талибы со своей стороны гарантируют, что не станут использовать афганскую территорию для действий, представляющих угрозу безопасности США и их союзников. До начала межафганских переговоров о постоянном и всеобъемлющем прекращении огня в качестве мер укрепления доверия должны быть освобождены до 5 тыс. сторонников движения и до 1 тыс. человек, удерживаемых талибами.