{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

CNN: проверка обоснованности слежки за штабом Трампа затягивается до конца лета

Ранее ее планировалось завершить в мае или июне 2020 года

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Проверка обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, порученная спецпрокурору Джону Дарему, может затянуться до конца предстоящего лета. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

По данным этих источников, проверка была приостановлена в марте текущего года ввиду последствий распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Карантинные меры, введенные в 50 штатах страны, препятствуют разъездам помощников Дарема и взятию показаний у свидетелей и подозреваемых. Сейчас проверка вновь активизировалась, численность подчиненных спецпрокурора, ведущих дознание в штате Коннектикут и в столице, увеличилась, уточняет телекомпания.

Согласно ее публикации, Дарем первоначально планировал завершить проверку в мае или июне 2020 года. Однако из-за пандемии эти сроки сдвигаются к концу лета. Телекомпания не исключает, что публикация результатов работы спецпрокурора может быть отложена из-за близости к президентским выборам, которые состоятся 3 ноября. Нормативы Минюста запрещают оглашение накануне голосования итогов подобных расследований, если они непосредственно затрагивают кандидатов в президенты или их помощников. Министр юстиции Уильям Барр в интервью журналисту Хью Хьюитту во вторник высказал мнение о том, что применять этот запрет в данном случае вряд ли потребуется.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре прошлого года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Хоровитц в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал. Дарем, ведущий по поручению Барра с мая прошлого года собственную проверку обстоятельств слежки, сообщил, что не разделяет определенные выводы Хоровитца.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры.

Теги
СШАТрамп, ДональдВыборы президента США - 2020Барр, УильямПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пенс объявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США
Американцы соблюдают рекомендации специалистов, отметил вице-президент страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС