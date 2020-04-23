CNN: проверка обоснованности слежки за штабом Трампа затягивается до конца лета

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Проверка обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за избирательным штабом республиканца Дональда Трампа в 2016 году, порученная спецпрокурору Джону Дарему, может затянуться до конца предстоящего лета. Об этом сообщила в среду телекомпания CNN со ссылкой на источники в Министерстве юстиции Соединенных Штатов.

По данным этих источников, проверка была приостановлена в марте текущего года ввиду последствий распространения заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Карантинные меры, введенные в 50 штатах страны, препятствуют разъездам помощников Дарема и взятию показаний у свидетелей и подозреваемых. Сейчас проверка вновь активизировалась, численность подчиненных спецпрокурора, ведущих дознание в штате Коннектикут и в столице, увеличилась, уточняет телекомпания.

Согласно ее публикации, Дарем первоначально планировал завершить проверку в мае или июне 2020 года. Однако из-за пандемии эти сроки сдвигаются к концу лета. Телекомпания не исключает, что публикация результатов работы спецпрокурора может быть отложена из-за близости к президентским выборам, которые состоятся 3 ноября. Нормативы Минюста запрещают оглашение накануне голосования итогов подобных расследований, если они непосредственно затрагивают кандидатов в президенты или их помощников. Министр юстиции Уильям Барр в интервью журналисту Хью Хьюитту во вторник высказал мнение о том, что применять этот запрет в данном случае вряд ли потребуется.

Генеральный инспектор Минюста США Майкл Хоровитц в декабре прошлого года опубликовал итоги расследования обстоятельств начала американскими спецслужбами слежки за штабом Трампа. Хоровитц в том числе выявил 17 существенных ошибок при получении санкции на ведение наблюдения за бывшим советником предвыборного штаба Картером Пейджем. Санкции давались на основании Закона о наблюдении за иностранной разведкой (FISA), положения которого Трамп неоднократно критиковал. Дарем, ведущий по поручению Барра с мая прошлого года собственную проверку обстоятельств слежки, сообщил, что не разделяет определенные выводы Хоровитца.

Трамп и представители его администрации неоднократно обвиняли сотрудников спецслужб США в том, что те вели слежку за его предвыборным штабом. Обстоятельства начала этой слежки стали предметом как минимум трех отдельных разбирательств Минюста США, одновременно выполняющего функции генеральной прокуратуры.