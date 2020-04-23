Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции

"Для защиты [интересов] американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики (снятия санитарных ограничений, введенных из-за пандемии - прим. ТАСС), - сообщил сам Трамп на брифинге в Белом доме. - Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это (иммиграционные ограничения - прим. ТАСС) сделали".

"Что касается изменения или продления [указа], мы сделаем это в надлежащее время", - отметил он. При этом президент подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.