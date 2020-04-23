{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Трамп подписал указ о частичном запрете иммиграции

Президент США подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем
Президент США Дональд Трамп EPA-EFE/Oliver Contreras
Описание
Президент США Дональд Трамп
© EPA-EFE/Oliver Contreras

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп подписал в среду указ о временном запрете на иммиграцию в страну для ряда категорий из-за негативных экономических последствий распространения коронавирусной инфекции.

На эту тему
Пандемия "маскирует" циклический кризис мировой экономики

"Для защиты [интересов] американских рабочих я только что подписал указ о временной приостановке иммиграции в США. Это гарантирует, что наши безработные граждане в первую очередь получат работу после открытия экономики (снятия санитарных ограничений, введенных из-за пандемии - прим. ТАСС), - сообщил сам Трамп на брифинге в Белом доме. - Это также сохранит наши ресурсы в области здравоохранения для американцев. Мы должны заботиться о наших пациентах, рабочих, поэтому мы это (иммиграционные ограничения - прим. ТАСС) сделали".

"Что касается изменения или продления [указа], мы сделаем это в надлежащее время", - отметил он. При этом президент подчеркнул, что может и ужесточить, и смягчить положения указа в будущем, в том числе ближайшем.

Теги
СШАТрамп, ДональдМиграционная политика ТрампаПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пенс объявил об улучшении ситуации с коронавирусом в США
Американцы соблюдают рекомендации специалистов, отметил вице-президент страны
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС