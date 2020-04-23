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Пандемия коронавируса нового типа

Трамп выступил против решения губернатора Джорджии открыть предприятия сферы услуг

Пока что слишком рано это делать, уверен президент США

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп выразил несогласие с указом губернатора штата Джорджия Брайана Кемпа о возобновлении работы предприятий сферы услуг и ресторанов, закрытых из-за распространения коронавируса. Об этом американский лидер заявил в среду на брифинге для журналистов в Белом доме.

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"Я сказал губернатору Джорджии Брайану Кемпу, что я категорически не согласен с его решением открыть некоторые заведения, что является нарушением первой фазы, предусмотренной рекомендациями [федерального правительства]", - сообщил он. "Пока что слишком рано это делать", - уверен президент.

"Я хочу, чтобы он поступал так, как считает нужным, но я не согласен с ним в том, что он делает", - добавил глава Белого дома. Трамп подчеркнул при этом, что власти штатов все равно должны принимать решения о снятии санитарных ограничений сами, однако он оставляет за собой право указывать на их неверность.

Как объявил в понедельник губернатор Джорджии, власти штата разрешают с 24 апреля возобновить работу закрытых из-за распространения коронавируса спортзалов, парикмахерских и косметологических салонов, а с 27 апреля - театров и ресторанов. Бары, ночные клубы, парки отдыха и развлечений останутся закрытыми.

На территории США в настоящее время работают лишь реализующие товары первой необходимости магазины и аптеки. Рестораны и кафе принимают заказы только на вынос. Спортзалы, музеи, учебные заведения, кинозалы и театры закрыты. Трамп 16 апреля объявил, что власти приступают к "открытию страны". Администрация обнародовала новые рекомендации для поэтапной отмены мер, введенных из-за коронавируса. Глава Белого дома при этом подчеркнул, что губернаторы смогут сами решать, когда снимать ограничения, поскольку ситуация в каждом из штатов разная.

Теги
СШАТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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