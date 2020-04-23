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AP: США объявят о выделении Гренландии $12,1 млн

Вашингтон намерен таким образом "противодействовать влиянию России и Китая" в Арктике, указывает агентство

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация США в четверг объявит о решении открыть представительство Агентства международного развития (АМР) в Нууке при американском генконсульстве в Гренландии и о выделении более $12 млн в рамках новых проектов помощи этой территории в составе Дании. Об этом сообщило в среду информационное агентство Associated Press со ссылкой на должностных лиц США и стран Европы.

По данным этих источников, представительство АМР США в Нууке будет курировать распределение пакета помощи в размере $12,1 млн, предназначенных главным образом для содействия развитию энергетики и туризма в Гренландии. Согласно публикации, Вашингтон намерен таким образом "противодействовать влиянию России и Китая" в Арктике. По сведениям AP, Госдеп уведомил о данном решении Конгресс США в январе, мотивировав это тем, что Вашингтон "считает Гренландию стратегически важной [территорией], особенно в связи с тем, что Китай и Россия активизируются в этом регионе".

Американский посол в Дании Карла Сэндс изложила эту же позицию в издании Altinget, но в более жестком тоне, пишет AP. По данным агентства, публикация вызвала возмущение в Дании.

18 августа прошлого года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон был бы заинтересован в приобретении Гренландии, которая является территорией в составе Дании и с 2009 года имеет права широкой автономии. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен и представители Гренландии отказались обсуждать продажу автономии. Позднее Трамп сообщил, что отложил запланированный на 2-3 сентября прошлого года визит в Данию и прием у королевы Маргрете II из-за отсутствия перспектив диалога по Гренландии. Агентство Associated Press при этом сообщило, что Госдеп направил в Конгресс письмо с предложением об открытии генерального консульства страны в Гренландии.

Теги
Маргрете II (королева Дании)СШАДанияРоссияКитайФредериксен, Метте
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