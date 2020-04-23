Трамп считает, что закрытие мясокомбинатов не угрожает продовольственной безопасности США

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уверен, что продовольственная безопасность США полностью обеспечена, несмотря на закрытие в стране ряда мясокомбинатов в связи с выявлением у их сотрудников коронавируса.

"Да, в полной мере обеспечена", - сказал Трамп в среду на брифинге в Белом доме в ответ на вопрос о том, обеспечена ли стабильность продовольственных поставок.

В среду американская компания Tyson Foods закрыла на неопределенный срок свое крупнейшее мясоперерабатывающее предприятие в Ватерлоо (штат Айова) из-за случаев заражения сотрудников коронавирусом. Ранее по тем же причинам приостановили свою работу мясоперерабатывающие предприятия Smithfield Foods в Южной Дакоте, JBS USA в Миннесоте и ряд других. Американские СМИ считают это достаточным основанием для возникновения перебоев с поставками мясных продуктов на внутренний рынок страны.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США зафиксировано более 840 тыс. случаев заражения коронавирусом. Умерли свыше 46 тыс. человек.