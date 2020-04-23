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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео признал отсутствие доказательств искусственного происхождения коронавируса

В то же время госсекретарь США обвинил Пекин в препятствовании попыткам Вашингтона прояснить этот вопрос

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. США не обладают доказательствами искусственного происхождения коронавируса нового типа. Это признал госсекретарь США Майкл Помпео в среду в эфире телеканала Fox News.

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Главу внешнеполитического ведомства США попросили прокомментировать утверждения Fox News о том, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории в КНР от летучей мыши. Этот сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил других жителей Уханя.

"Мы не знаем этого и того, откуда точно он (коронавирус - прим. ТАСС) начался. В этом главная проблема и состоит", - ответил Помпео и обвинил Пекин в препятствовании попыткам администрации США прояснить этот вопрос. "Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и <...> всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса", - заявил госсекретарь.

Руководитель внешнеполитического ведомства скептически расценил мнение бывшего госсекретаря США Джона Керри о необходимости налаживания сотрудничества с КНР в области противодействия распространению заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, а также в области кибербезопасности. "Президент Дональд Трамп придерживается совершенно другой точки зрения, чем президент [США Барак] Обама и Керри. Это касается несправедливых торговых отношений, которые президент [США] старается распутать, или же кибератак против нас, которые мы не потерпим. Мы хотели бы найти путь к сотрудничеству с китайцами по всем этим направлениям", - заметил Помпео.

Споры о происхождении вируса

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.

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Руководитель Федерального медико-биологического агентства России (ФМБА) Вероника Скворцова заявляла, что версию искусственного происхождения коронавируса нового типа теоретически исключать нельзя. Однако она подчеркнула, что "здесь нужно не гадать, а нужно провести очень серьезные исследования".

В то же время официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Фадела Шаиб заявляла, что ВОЗ в этом вопросе "основывается на научных данных и считает, что происхождение этого вируса - животное".

Теги
Обама, БаракСкворцова, Вероника ИгоревнаСШАКитайКерри, ДжонТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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