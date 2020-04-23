Помпео признал отсутствие доказательств искусственного происхождения коронавируса

Главу внешнеполитического ведомства США попросили прокомментировать утверждения Fox News о том, что вирус якобы передался одному из сотрудников лаборатории в КНР от летучей мыши. Этот сотрудник, согласно приведенной версии, позже заразил других жителей Уханя.

"Мы не знаем этого и того, откуда точно он (коронавирус - прим. ТАСС) начался. В этом главная проблема и состоит", - ответил Помпео и обвинил Пекин в препятствовании попыткам администрации США прояснить этот вопрос. "Когда мы попытались сделать это, китайцы отказали нам в доступе не только в лабораторию, но и <...> всюду, где мы могли бы найти первоисточник этого вируса", - заявил госсекретарь.

Руководитель внешнеполитического ведомства скептически расценил мнение бывшего госсекретаря США Джона Керри о необходимости налаживания сотрудничества с КНР в области противодействия распространению заболевания, вызываемого коронавирусом нового типа, а также в области кибербезопасности. "Президент Дональд Трамп придерживается совершенно другой точки зрения, чем президент [США Барак] Обама и Керри. Это касается несправедливых торговых отношений, которые президент [США] старается распутать, или же кибератак против нас, которые мы не потерпим. Мы хотели бы найти путь к сотрудничеству с китайцами по всем этим направлениям", - заметил Помпео.

Споры о происхождении вируса

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявлял, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию телеканала Fox News о том, что "нулевым пациентом" с коронавирусом якобы был некий сотрудник лаборатории в Ухане.