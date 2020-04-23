Трамп заявил, что его не беспокоит рост госдолга США из-за пандемии

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обеспокоен ростом государственного долга Соединенных Штатов в связи с выделением триллионов долларов на борьбу с последствиями пандемии нового коронавируса.

"Нам нужно было решить эту проблему, мы подверглись нападению, это было нападением. <...> Никто не видел ничего подобного", - сказал Трамп в среду на брифинге в Белом доме, отвечая на соответствующий вопрос одного из журналистов.

"У нас была величайшая экономика в мировой истории <...> Мы создали ее за последние 3-3,5 года. Потом однажды они пришли и сказали, что мы должны закрыть ее. <...> Теперь мы собираемся вновь ее открыть, мы собираемся быть столь же мощными или еще мощнее [в экономическом плане], но нужно потратить некоторые средства, чтобы снова ее открыть. Мы спасли наши авиалинии, <...> мы спасли множество компаний", - продолжил глава вашингтонской администрации.

"Мы будем больше, лучше и сильнее, чем когда-либо раньше. Так что нет, меня это не беспокоит", - подытожил президент.

Трамп 27 марта подписал закон о стимулирующих экономику мерах в размере более $2 трлн, направленных на преодоление последствий распространения коронавируса. Документ предусматривает выплату пособий по безработице, помощь больницам, содействие бизнесу и целым отраслям. До этого законодатели выделили американской администрации $8,3 млрд для сдерживания пандемии. Во вторник Сенат Конгресса США одобрил очередной пакет мер объемом почти $500 млрд. Палата представителей, как ожидается, проголосует по законопроекту в четверг.

Ранее газета The Washington Post сообщала, что государственный долг США и долги американских корпораций на фоне распространения нового коронавируса вырастут в нынешнем году до рекордных показателей, что, по мнению экспертов, создаст риски для экономики после окончания пандемии. Согласно прогнозам, которые приводило издание, расходы федерального бюджета в этом году на $4 трлн превысят доходы.