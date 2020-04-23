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Пандемия коронавируса нового типа

Помпео заявил, что США не остановятся на приостановке взносов в ВОЗ

Госсекретарь США не исключил, что потребуется еще более кардинальное преобразование Всемирной организации здравоохранения

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Администрация США готова зайти еще дальше, чем приостановка взносов во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ). Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил в среду в эфире телеканала Fox News.

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Журналисты поинтересовались у главы внешнеполитического ведомства США, считает ли он, что нынешнее руководство ВОЗ не способно снять вопросы, вызывающие нарекания Вашингтона. "Я считаю, что это верно. И даже более того. Возможно, США никогда больше не подпишутся под передачей средств американских налогоплательщиков в ВОЗ. Нам, возможно, потребуется еще более кардинальное преобразование", - ответил Помпео, имея в виду смену руководства ВОЗ.

14 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон приостановил взносы в ВОЗ. По его словам, деньги не будут перечисляться "до проведения оценки роли организации в сокрытии данных о распространении коронавируса".

В предшествующие дни глава вашингтонской администрации несколько раз критиковал работу организации. 7 апреля он написал в Twitter, что эта структура "финансируется в основном Соединенными Штатами, но концентрируется на Китае". Трамп заявил, что все меры, принятые организацией в рамках борьбы с распространением нового коронавируса, были неверными. Американский президент предположил, что в случае, если бы он прислушался к рекомендациям ВОЗ не прекращать сообщение с Китаем, "случилась бы катастрофа".

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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