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Пандемия коронавируса нового типа

Премьер Австралии призвал к реформе ВОЗ

Сотрудники организации должны получить такие же полномочия, как "инспекторы ООН по вооружениям", считает Скотт Моррисон

СИДНЕЙ, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон призвал к реформированию Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и наделении ее сотрудников более широкими полномочиями.

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В интервью телеканалу Sky News в ночь на четверг австралийский лидер заявил, что, по его мнению, специалисты ВОЗ должны получить такие же полномочия, как "инспекторы ООН по вооружениям", что усилит потенциал организации в борьбе со вспышками болезней в будущем.

"Если у нас возможность, которая потенциально может спасти тысячи, если не сотни тысяч жизней, то мы должны реализовать ее", - сказал премьер-министр. Он отметил, что "полномочия, как у инспектора по вооружениям, позволят сотрудникам ВОЗ въезжать на территорию стран для расследования источника вспышек болезней без приглашения" и получать доступ к информации, имеющей решающее значение для отслеживания заболеваний и борьбы с ними.

Также Моррисон подчеркнул, что в настоящий момент миру "необходим прозрачный и независимый процесс, который позволит понять, что произошло [во время вспышки], и, что еще более важно, что должно измениться, чтобы избежать ее повторения в дальнейшем". "Этот вирус изначально имел крайне высокий пандемический потенциал, <...> и поэтому мы должны понять все обстоятельства, связанные с его распространением, как можно скорее", - подчеркнул премьер-министр.

В настоящий момент в Австралии зарегистрировано 6 659 случаев заражения коронавирусом. С 25 января, когда в стране был выявлен первый случай заражения, 4 671 заболевший выздоровел, 75 пациентов умерли от заболевания, вызванного вирусом. За минувшие сутки на континенте были выявлены 12 новых случая инфицирования, что стало самым низким показателем с 9 марта. Среднесуточный прирост числа заболевших в стране составляет 0,3%.

Теги
АвстралияМоррисон, СкоттПандемия коронавируса нового типа
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