Экс-глава Киргизии Атамбаев отказался участвовать в заседании суда

БИШКЕК, 23 апреля. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев отказался принимать участие в судебном заседании по делу о массовых беспорядках в селе Кой-Таш Чуйской области 7-8 августа прошлого года, одним из фигурантов которого он является. Об этом ТАСС сообщил в четверг адвокат бывшего главы киргизского государства Сергей Слесарев.

"Атамбаев написал соответствующее заявление", - сказал он. По словам адвоката, его подзащитный поступил в данном случае в соответствии с законодательством и обладает таким правом. Слесарев также подтвердил, что у экс-президента наблюдаются проблемы со здоровьем, в частности, никак не удается "стабилизировать его давление". Как считает адвокат, Атамбаев нуждается в квалифицированной медицинской помощи, в том числе в качественном обследовании.

Заседание суда по делу о беспорядках в Кой-Таше должно было начаться 22 апреля. Экс-президент отказался принимать в нем участие. Фигурантами этого дела являются еще несколько бывших высокопоставленных чиновников, в том числе экс-глава президентского аппарата Фарид Ниязов, а также действующие депутаты парламента Асель Кодуранова и Ирина Карамушкина. Процесс должен возобновиться 27 апреля.