Меркель: эпидемия коронавируса является самым серьезным вызовом со времени создания ФРГ

БЕРЛИН, 23 апреля. /ТАСС/. Эпидемия коронавируса стала самым серьезным вызовом для Германии со времени создания Федеративной Республики. Об этом заявила в четверг канцлер Германии Ангела Меркель, выступая с заявлением в Бундестаге.

"Мы все - правительство и парламент, вся наша страна, столкнулись с испытанием, которого еще не было со времени окончания Второй мировой войны, времен основания Федеративной Республики Германия", - считает она. "Мы будем вынуждены еще долго жить с этим вирусом", - сказала Меркель. Канцлер также утверждала, что за все время ее пребывания на посту главы правительства ФРГ еще ни одно решение не давалось ей так тяжело, как решение об ограничении социальных контактов для граждан во время распространения коронавируса.

Меркель также заявила, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) является для властей Германии незаменимым партнером в борьбе с распространением коронавируса, и правительство страны полностью поддерживает деятельность организации.

"От имени ФРГ я подчеркиваю, что ВОЗ является незаменимым партнером, и мы поддерживаем ее мандат", - сказала канцлер. Касаясь ситуации с эпидемией в Германии, Меркель отметила положительную динамику, но высказала опасения, что ослабление властями ряда федеральных земель мер по борьбе с коронавирусом может привести к новой волне эпидемии.

"Давайте не будем рисковать тем, чего достигли", - призвала она, отметив, что ситуация "обманчива", а успех, которого добилась страна в усилиях по замедлению распространения коронавируса, "хрупок".