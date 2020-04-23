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Бжания назвал сотрудничество с Россией приоритетным направлением внешней политики Абхазии

Между Россией и Абхазией заключено более 100 двусторонних документов различного уровня

СУХУМ, 23 апреля. /ТАСС/. Пятый президент Абхазии Аслан Бжания, в четверг вступивший в должность, назвал укрепление и развитие сотрудничества с Россией приоритетным направлением внешней политики Абхазии.

Россия первой признала Абхазию 26 августа 2008 года и установила с ней дипломатические отношения.

"Укрепление и развитие всестороннего сотрудничества с нашим главным союзником и стратегическим партнером - Российской Федерацией - было и остается приоритетным направлением внешней политики Абхазии. В соответствии с соглашениями мы будем вести с братской Россией более интенсивную работу по всем аспектам двустороннего, равноправного и взаимовыгодного сотрудничества", - сказал Бжания, выступая на церемонии инаугурации.

Как отметил на церемонии посол России в республике Алексей Двинянин, Россия продолжит и впредь оказывать поддержку Абхазии. "Хочу заверить всех присутствующих, и в первую очередь избранного президента, что РФ продолжит оказывать дружественной Абхазии всемерное содействие, будь то в важнейшей для безопасности вашей республики сфере военно-политического сотрудничества, а также борьбы с преступностью, в том числе и организованной, будь то в сфере социально-экономического и финансового содействия всем без исключения гражданам Республики Абхазия, либо, как совершенно верно отметил Аслан Бжания, совместной борьбе с поразившей весь мир заразой - коронавирусной инфекцией", - сказал он. Двинянин поздравил избранного президента Абхазии от лица руководства России.

Бжания одержал победу на выборах президента Абхазии 22 марта, набрав 56,5% голосов избирателей. Инаугурация впервые проходит без участия иностранных гостей, в узком составе, из-за пандемии коронавируса.

Между Россией и Абхазией заключено более 100 двусторонних документов различного уровня, в том числе основополагающие Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи от 17 сентября 2008 года и Договор о союзничестве и стратегическом партнерстве от 24 ноября 2014 года. Также реализуется российская инвестиционная программа содействия социально-экономическому развитию Абхазии. С 2008 года Россия оказала помощь на сумму более 40 млрд рублей, программа на 2020-2022 годы предполагает финансирование в 4,5 млрд рублей.

Теги
АбхазияРоссияБжания, Аслан Георгиевич
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