СУХУМ, 23 апреля. /ТАСС/. Избранный президент Абхазии Аслан Бжания вступил в должность, он стал пятым президентом республики по обретении независимости. Церемония инаугурации впервые проходит без иностранных гостей из-за пандемии коронавируса, передает корреспондент ТАСС.

Депутат парламента Абхазии, один из лидеров абхазской оппозиции Аслан Бжания победил на повторных выборах президента страны, состоявшихся 22 марта. Согласно окончательным данным Центризбиркома Абхазии, Бжания набрал 53 741 голос избирателей, что составляет 56,5%. Вице-президентом избран бывший министр культуры Бадра Гунба. Голосование прошло в один тур.

"Присягаю всему многонациональному народу Абхазии в том, что приложу свои знания и силы во имя его благополучия, мира и спокойствия. В своей деятельности буду строго следовать требованиям Конституции Республики Абхазия, выступать гарантом ее неукоснительного исполнения органами власти, соблюдения прав и свобод всех граждан республики", - зачитал Бжания текст присяги на абхазском языке.

При вступлении в должность президенту официально передали печати с изображением государственного герба республики, штандарт президента, шашку, символизирующую его роль как главнокомандующего, и национальный абхазский посох - алабаща - как символ мудрости и выдержки.

По закону о президенте, в течение недели после вступления в должность вновь избранного президента в его ведение должны быть переданы резиденция, служебные помещения, транспортные средства и иное государственное имущество, связанное с осуществлением полномочий главы государства и главы исполнительной власти Абхазии.

Выборы президента Абхазии, на которых победил Бжания, состоялись 22 марта в связи с тем, что кассационная коллегия судей Верховного суда признала результаты выборов, прошедших в два тура в августе и сентябре 2019 года, незаконными.