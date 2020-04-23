Политический гамбит в Польше: на кону — выборы президента

Главу государства в республике выбирают на пять лет. Один человек не может занимать этот пост более двух сроков подряд. Ранее продержаться в кресле польского лидера на протяжении десяти лет удалось только Александру Квасьневскому (1995–2005). Сейчас такая возможность появилась у действующего президента Анджея Дуды, шансы которого на переизбрание растут на фоне пандемии нового коронавируса. А правящая в республике консервативная партия Ярослава Качиньского "Закон и справедливость" (ЗиС), выходцем из которой является Дуда, делает все возможное, чтобы поддержать своего кандидата. Несмотря на то, что до голосования осталось около двух недель, загадкой остается как точная дата выборов, так и способ их проведения. Из-за распространения коронавируса избирательная кампания уже несколько недель фактически заморожена. Многие политики и, согласно опросам, более 70% граждан Польши в таких условиях считают необходимым перенести волеизъявление на более поздний срок. В правящей партии Польши и в правительстве утверждают, что для переноса выборов нет никаких оснований. Согласно конституции, отложить голосование можно только в случае введения в стране чрезвычайного положения или режима стихийного бедствия. Необходимости в этом власти не видят, несмотря на эпидемию. По словам представителей правительства, введенный в стране в середине марта режим эпидемии дает все необходимые инструменты для борьбы с инфекцией. Голосование по почте? 6 апреля Сейм (нижняя палата парламента) принял предложенный ЗиС проект закона о дистанционном голосовании. Его авторы заявляют, что почтовое голосование — необходимая мера, чтобы обезопасить избирателей в период эпидемии COVID-19 в стране. Против такой формы проведения выборов в масштабах всей республики выступили многие политики, опасающаяся фальсификации оппозиция, эксперты и профсоюз почтальонов, которые не хотят подвергать себя дополнительному риску заражения. Сейчас новый закон отправлен на рассмотрение Сената (верхней палаты парламента). Министерство здравоохранения поддержало идею дистанционного голосования, так как, по мнению ведомства, традиционные выборы можно будет безопасно провести только через два года, когда появится прививка от коронавируса. Главная проблема с голосованием при помощи почты, не говоря уже о крайне ограниченных сроках подготовки к этому важному мероприятию, заключается в том, что оно должно состояться в период пика эпидемии в Польше, создавая дополнительные контакты между людьми и фактически делая из почтальонов потенциальных переносчиков коронавируса. Как ожидается, Сенат, в котором партия власти Польши не располагает большинством голосов, будет рассматривать предложение о заочном голосовании до 5–6 мая. В случае, если закон будет отклонен верхней палатой (что, скорее всего, произойдет), Сейм все равно сможет его утвердить большинством голосов. Но после этого до выборов останется не более трех дней. Кроме этого, наблюдатели указывают на то, что внесение изменений в Избирательный кодекс за несколько недель до выборов недопустимо в демократическом обществе. Варианты Помимо голосования по почте, партия ЗиС внесла на рассмотрение парламента предложение изменить конституцию так, чтобы продлить срок работы президента с пяти до семи лет без возможности переизбрания. Таким образом, действующий президент Анджей Дуда, полномочия которого истекают 6 августа, мог бы остаться на посту главы государства еще два года, а очередные выборы президента тогда состоялись бы в 2022 году. Однако для изменения конституции необходимо не простое большинство голосов парламентариев, а две трети, то есть 307. ЗиС располагает только 235 мандатами в Сейме, состоящем из 460 кресел. Оппозиция уже заявила, что не поддержит идею партии власти.

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Крупнейшая польская оппозиционная партия "Гражданская платформа", в свою очередь, предлагает перенести выборы на 16 мая 2021 года. По словам лидера партии Бориса Будки, "это компромиссное решение, которое позволит политикам сосредоточиться на самом главном и снизить температуру политического спора", а избирателям принять участие в выборах без угрозы для жизни и здоровья. Как считает оппозиция, за год Государственная избирательная комиссия успеет подготовить как традиционное голосование, так и голосование по почте, на котором настаивает ЗиС. Чтобы осуществить перенос выборов, "Гражданская платформа" предлагает принять норму, согласно которой в случае, когда режим эпидемии длится в стране более 30 дней, правительство автоматически должно объявить режим стихийного бедствия. Это дает властям право перенести голосование. В правительстве такой маневр уже назвали нарушением конституции, так как в таком случае нет ясности, на каких основаниях будет работать президент после истечения срока его полномочий 6 августа текущего года. Тем не менее на переговоры с "Платформой" о переносе голосования пошел лидер входящего в правящую коалицию с ЗиС объединения "Порозуменье" Ярослав Говин, который при желании может лишить партию власти большинства в парламенте и в сложившейся ситуации стал настоящей темной лошадкой текущей политической жизни в Польше. Говин выступает против экстренного принятия закона о почтовом голосовании и ранее настаивал на Vacatio Legis — трехмесячном периоде между публикацией закона и началом его применения. Тогда выборы можно было бы провести в начале августа, располагая временем для подготовки. Так или иначе, на данный момент наиболее вероятной формой предстоящих президентских выборов в Польше остается голосование при помощи почты. Находящийся сейчас на рассмотрении Сената закон содержит лишь небольшое поле для маневра с датами — выборы могут быть перенесены на 17 или 23 мая. Больше вопросов, чем ответов Несмотря на то, что работа над законом о почтовом голосовании в парламенте продолжается, подготовка к такой форме выборов уже началась. Примечательно, что этим занимается не Государственная избирательная комиссия, а ведомство по контролю за госактивами, курирующее работу почты. Его возглавляет вице-премьер Яцек Сасин, которого в СМИ называют "министром по всем делам".

Сасин не видит ничего предосудительного в том, что подготовка к неутвержденной пока законодателями форме голосования уже ведется. По его словам, избиратели получат так называемые пакеты для голосования, которые нужно будет заполнить и бросить в специальные прозрачные почтовые ящики. Они будут размещены перед почтовыми отделениями и в местах, где обычно организуются избирательные комиссии. "Они будут охраняться, ничего плохого не случится", — заверил Сасин в интервью радиостанции RMF FM. Как будет организована процедура доставки пакетов, кто будет их формировать, как быть, если избиратель не живет по месту прописки? Как будут собираться заполненные бюллетени, кто будет подсчитывать голоса и где это будет происходить? Как быть с утвержденной в конституции тайной голосования? Это лишь некоторые вопросы, которыми задаются избиратели в Польше за две недели до выборов. Оппозиционно настроенная "Газета выборча" называет предстоящее голосование "почтовой пародией выборов", против проведения которых люди не протестуют на улицах только потому, что в республике введен запрет массовых собраний из-за коронавируса, а Евросоюз молчит, так как занят борьбой с пандемией и ее последствиями. Победитель определен? В условиях эпидемии коронавируса кандидатам на пост президента пришлось прекратить встречи с избирателями, так как все массовые мероприятия в Польше запрещены. Доступ политиков к общественности сейчас значительно ограничен. У действующего президента таких сложностей нет. Дуда регулярно выступает с обращениями к гражданам с разного рода заявлениями.

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Президента активно поддерживает и его политический тыл — партия Качиньского, которой крайне важно сохранить в кресле главы государства человека, послушно и оперативно подписывающего все продвигаемые партией законы. Свой человек в Президентском дворце — это также и хорошее подспорье на предстоящих в 2023 году очередных парламентских выборах. Все эти факторы отражаются на рейтингах кандидатов. Первое место в опросах занимает Дуда. Согласно последним исследованиям общественного мнения, он может победить даже в первом туре, набрав более 50% голосов. Если же этого не произойдет, во второй тур, который должен будет состояться через две недели после первого, может пройти кандидатка от "Гражданской платформы" Малгожата Кидава-Блоньская или же лидер Польской крестьянской партии Владислав Косиняк-Камыш. Но и во втором туре, если верить прогнозам, Дуда выиграет с любым из этих двух противников. Легитимность выборов По мнению социологов, явка на почтовых выборах не будет высокой, хотя многие избиратели и говорят, что такая форма голосования довольно удобна и представляется им безопасной. Вместе с тем часто звучат и призывы бойкотировать выборы. В сложившихся условиях многие наблюдатели ставят под сомнение легальность выборов и силу мандата выбранного таким образом президента, которым с огромной долей вероятности останется Дуда. "Выборы в таких условиях будут не выборами, а голосованием, таким же, какие проводились во времена Польской Народной Республики, — считает политолог Роман Кузняр. — У всех остальных кандидатов нет шансов представить свою программу и обратиться к потенциальным избирателям". По его мнению, происходящее ведет к "разрушению польской демократии" и кандидаты от оппозиции должны перестать участвовать в этом "политическом спектакле", позволив Анджею Дуде соревноваться с самим собой.

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С критикой действий польских властей выступила и директор Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ Ингибьёрг Гисладоттир, которая выразила сомнение в соответствии международным стандартам предстоящих в Польше 10 мая президентских выборов. "Подлинные выборы требуют подлинной кампании, в которой избиратели могут услышать программы и мнения всех кандидатов, чтобы сделать осознанный выбор", — отметила она. "Текущие ограничения на публичные собрания из-за пандемии делают кампанию практически невозможной. Я обеспокоена тем, что, если президентские выборы пройдут в нынешних условиях, они могут не соответствовать ряду международных стандартов", — добавила Гисладоттир. Как напомнило БДИПЧ, все страны ОБСЕ взяли на себя обязательство проводить демократические выборы, которые включают не только сам день выборов, но и периоды до и после голосования. "Несмотря на то, что голосование по почте может быть эффективным способом охвата граждан, которые в противном случае не смогут проголосовать, контекст, в котором осуществляются текущие изменения, а также их масштаб вызывают особую озабоченность", — подчеркивается в заявлении бюро. Как считают в БДИПЧ, изменения в избирательный кодекс вносятся в слишком сжатые сроки, а голосование по почте представляется сложным мероприятием для организации в такой короткий промежуток времени. "Я призываю [польских] законодателей тщательно обдумать последствия своего решения", — отметила глава БДИПЧ. "Итоги проведенных таким способом выборов будут опровергаться, что означает ухудшение ситуации с верховенством закона в Польше. Это может повлечь за собой серьезные политические и экономические последствия", — указала в интервью газете "Речь посполита" политолог Катажина Пелчиньская-Наленч. "В кризисные времена мы должны оптимизировать условия для нашего бизнеса и предпринимателей из других стран, которые хотели бы инвестировать в Польше. Хорошо функционирующее государство — это фактор, на который бизнес обращает внимание. Ставящиеся под сомнение выборы, нестабильность государства и кризис с верховенством закона — сигнал опасности для предпринимателей и заграничных инвесторов", — констатировала она. Лучше так, чем затягивать В польском правящем лагере все эти сомнения отвергают. По мнению политиков ЗиС, в кризисные времена нужны соответствующие решительные действия. А непрерывность власти имеет огромное значение для оказания поддержки обществу и бизнесу. Сам президент Дуда видит большую опасность в требовании отложить проведение в стране выборов, считая, что это "приведет к параличу государства" в сложный период пандемии коронавируса. "Нужны будут новые нормы, необходимые для борьбы с эпидемией и спровоцированным ей экономическим кризисом, новые решения, которые не смогут вступить в силу без подписи президента", — отметил Дуда. "Если мы не выберем президента, то страна погрузится в хаос", — указал глава государства. "Когда мы начинаем представлять себе альтернативные решения, то видим, что ничего лучше нас не ждет, а затягивать текущее положение вещей еще хуже, и это не улучшит качество избирательного процесса, а дополнительно усложнит жизнь в социуме", — считает социолог Аркадиуш Яблонский. Быть или не быть По большому счету решение о том, быть или не быть президентским выборам в Польше 10 мая, будет принято всего за пару дней до запланированной даты голосования. Нельзя исключать вероятности того, что оппозиции, несмотря на ее слабость и разобщенность, все же удастся договориться между собой и перетянуть на свою сторону Ярослава Говина с несколькими голосами его депутатов, лишающими ЗиС большинства в парламенте. Но с большой долей вероятности он может остаться верен своему партнеру по коалиции.

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