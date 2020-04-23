Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет закрывать границы в условиях пандемии

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в четверг, что власти страны не будут закрывать границы, несмотря на действия других государств в условиях пандемии.
"Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости. Контролируем людей, грузы, непросто нам это достается и недешево обходится, но мы так действуем", - сказал президент на совещании по первоочередным мерам обеспечения устойчивости национальной экономики. Его слова приводит издание "СБ Беларусь сегодня".
По оценке Лукашенко, буквально за четыре месяца мир изменился до неузнаваемости. "Союзники, которые десятилетиями открывали границы, устанавливали добрые отношения между собой, эти границы восстановили за один день и разрушили отношения. Это касается всего мира, вы это видите. На данный момент вся мировая экономика находится под давлением еще никем не решенной проблемы - так называемой пандемии, очевидно, что она затрагивает и нашу страну", - сказал глава государства.
Лукашенко отметил, что когда свои границы закрыла Россия, это негативно сказалось на белорусской экономике. "Разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, в том числе и главного нашего партнера - Российской Федерации, которые закрыли границы, затруднив и прекратив всякое движение людей. Естественно, это отразилось на экономике", - сказал Лукашенко.
По его словам, к тому же негативно отразились на экономике республики нефтяные ограничения со стороны РФ. "Мы в конце прошлого года и в начале этого начали с нефтегазовой пандемии. Россия прекратила в нужных объемах поставлять нам нефть. Это больно ударило по нашей экономике", - сказал Лукашенко.
Он также отметил еще один негативный фактор. "И третье - этот психоз, связанный с пандемией. Вот три основных удара, который мы получили со всех сторон", - сказал Лукашенко.