Лукашенко заявил, что Белоруссия не будет закрывать границы в условиях пандемии

"Мы определили три коридора, по которым до сих пор передвигаются люди и грузы. И закрываться не собираемся, пока нет такой необходимости. Контролируем людей, грузы, непросто нам это достается и недешево обходится, но мы так действуем", - сказал президент на совещании по первоочередным мерам обеспечения устойчивости национальной экономики. Его слова приводит издание "СБ Беларусь сегодня" .

МИНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил в четверг, что власти страны не будут закрывать границы, несмотря на действия других государств в условиях пандемии.

По оценке Лукашенко, буквально за четыре месяца мир изменился до неузнаваемости. "Союзники, которые десятилетиями открывали границы, устанавливали добрые отношения между собой, эти границы восстановили за один день и разрушили отношения. Это касается всего мира, вы это видите. На данный момент вся мировая экономика находится под давлением еще никем не решенной проблемы - так называемой пандемии, очевидно, что она затрагивает и нашу страну", - сказал глава государства.

Лукашенко отметил, что когда свои границы закрыла Россия, это негативно сказалось на белорусской экономике. "Разрыв сложившихся экономических связей и закрытие границ, в том числе и главного нашего партнера - Российской Федерации, которые закрыли границы, затруднив и прекратив всякое движение людей. Естественно, это отразилось на экономике", - сказал Лукашенко.

По его словам, к тому же негативно отразились на экономике республики нефтяные ограничения со стороны РФ. "Мы в конце прошлого года и в начале этого начали с нефтегазовой пандемии. Россия прекратила в нужных объемах поставлять нам нефть. Это больно ударило по нашей экономике", - сказал Лукашенко.

Он также отметил еще один негативный фактор. "И третье - этот психоз, связанный с пандемией. Вот три основных удара, который мы получили со всех сторон", - сказал Лукашенко.