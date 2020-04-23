Минтранс Индонезии объявил о приостановке воздушных и морских перевозок

СИНГАПУР, 23 апреля. /ТАСС/. Власти Индонезии приостанавливают внутренние и международные воздушные и морские пассажирские перевозки в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом говорится в опубликованном в четверг заявлении генерального директора Министерства транспорта Нови Риянто.

По его словам, "ограничения вступают в силу с 24 апреля и продлятся до 1 июня". Однако чиновник уточнил, что "запрет может быть продлен, в том числе местными администрациями, в зависимости от развития ситуации вокруг пандемии". Между тем представитель ведомства отметил, что решение не коснется рейсов, на которых будут эвакуироваться из-за рубежа граждане Индонезии.

Президент Джоко Видодо также на этой неделе запретил местным жителям отправляться в путешествия по стране в период празднования Ид-аль-Фитра (Ураза-байрам) - окончания месяца рамадан.

На сегодняшний день число инфицированных в республике превышает 7,7 тыс. Однако эксперты ведущего в стране Университета Индонезии предупредили, что если правительство не ужесточит карантинные меры, то в ближайший месяц этот показатель может вырасти до 1,5 млн, при этом около 140 тыс. человек умрут.

Кроме того, уровень исследований на коронавирус в республике остается одним из самых низких в мире - на миллион человек проводится только 99 тестов. В соседней Малайзии данный показатель составляет две тысячи на миллион, а в Республике Корея или Сингапуре - 10 тыс. По оценкам экспертов, Джакарте, чтобы выйти на схожий уровень, нужно сделать около 2,7 млн исследований, сейчас всего проведено только 26,5 тыс.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 2,6 млн человек, свыше 180 тыс. умерли.