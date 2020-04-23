Китай спустил на воду второй десантный корабль нового поколения

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 23 апреля. /ТАСС/. Китай спустил на воду второй по счету универсальный десантный корабль нового поколения - крупнейший в составе национальных ВМС в своем роде. Об этом сообщила в четверг газета South China Morning Post.

Речь идет о вертолетоносном корабле-доке проекта 075 водоизмещением около 40 тыс. тонн и длиной 235 м. По своим габаритам он аналогичен американским десантным кораблям типа Wasp.

Торжественная церемония состоялась в среду в Шанхае на верфи компании Hudong Zhonghua Shipbuilding Company. Это мероприятие приурочено к 71-ой годовщине образования ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК), которая будет отмечаться 26 апреля.

Первый корабль этой серии был спущен на воду в сентябре прошлого года там же. 11 апреля на его борту произошел пожар, который был быстро потушен, отмечает газета. Причины возгорания и его последствия для введения корабля в строй не уточняются.

Новое поколение крупнотоннажных десантных кораблей значительно укрепит мощь военного флота КНР. Это даст возможность не только осуществлять высадку подразделений морских пехотинцев и военной техники, но и использовать различные типы вертолетов для борьбы с надводными кораблями, наземными силами и подлодками противника. Корабль типа 075 способен нести до 30 винтокрылых машин. Всего ВМС НОАК должны получить шесть таких новинок.