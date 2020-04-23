Премьер Малайзии продлил общенациональный карантин еще на две недели

СИНГАПУР, 23 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Малайзии Мухиддин Яссин объявил о продлении на две недели введенного из-за пандемии коронавируса особого положения о передвижении граждан, которое фактически означает полную блокаду страны.

"Режим ограничений, который истекал 28 апреля, будет продлен еще на две недели", - заявил он в четверг в специальном телеобращении.

Практически полный карантин был установлен на всей территории страны с 18 марта, затем дважды продлевался - до 14 апреля, а потом до 28 апреля. Власти закрыли въезд всем иностранцам, а также запретили выезд гражданам Малайзии. Кроме того, жителям страны не разрешаются перемещения между городами, приостановлены все культурные, общественные, спортивные, религиозные мероприятия, закрыты рестораны, кафе, торговые центры за исключением отдельных продовольственных магазинов и аптек.

Тем временем за последнюю неделю темпы ежесуточного прироста числа инфицированных значительно снизились и не превышают отметку в 100 человек. На сегодняшний день в стране вирус был подтвержден у более чем 5,6 тыс. человек, при этом почти 63% уже выздоровели.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.