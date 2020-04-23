Отмену карантина во Франции будут проводить сразу по всем регионам

ПАРИЖ, 23 апреля. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что ограничительные меры из-за коронавируса в стране будут сниматься единовременно по всем регионам. Об этом сообщил в четверг телеканалу BFMTV представитель Елисейского дворца по итогам прошедшей у президента телеконференции с мэрами основных городов.

Телеконференция продолжалась 3,5 часа.

"Отмена карантина не будет проводиться постепенно по отдельным регионам", - заявил представитель президентской администрации. Как сообщил BFMTV мэр Тулузы Жан-Люк Муден, принимавший участие в конференции, "точные правила снятия карантина будут объявлены в ближайшие дни". По сведениям из Елисейского дворца, план может быть обнародован 28 или 29 апреля.

По словам мэра Тулузы, "процедура выхода из карантина и другие меры будут приниматься мэрами по согласованию с префектами". "Мы договорились в ходе совещания, что центральные власти представят нам только саму санитарную доктрину, которую можно будет адаптировать к местным условиям, и не пытаясь реализовать повсюду одну и ту же схему", - подчеркнул мэр.

Представитель Елисейского дворца также уточнил, что возобновление занятий во французских школах и лицеях, намеченное на 11 мая, будет частичным. В школы пойдут те ученики, родители которых посчитают это необходимым. Ранее в стране возникли протесты со стороны людей, которые считают, что 11 мая эпидемиологическая ситуация в стране будут еще слишком опасной. Также сомнение вызывает возможность школ рассадить в классах вместо 30 учеников по 15 на значительном расстоянии друг от друга.