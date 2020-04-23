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Пандемия коронавируса нового типа
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СБ ООН рассматривает проект резолюции по мерам в связи с пандемией коронавируса

В документе предлагается поддержать ранее озвученный призыв генсека организации и "потребовать немедленного прекращения боевых действий во всех странах"

ООН, 23 апреля. /ТАСС/. Франция и Тунис предлагают Совету Безопасности ООН принять резолюцию с призывом к незамедлительному прекращению огня во всем мире в связи с пандемией коронавируса. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

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В документе предлагается поддержать ранее озвученный призыв генсека ООН и "потребовать немедленного прекращения боевых действий во всех странах". Кроме того, в проекте резолюции предлагается на время пандемии наделить миротворческие силы ООН полномочиями помогать странам в борьбе с пандемией.

Как сообщил ТАСС источник в штаб-квартире ООН, члены Совета ведут обсуждение документа. Дата голосования по нему не определена.

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Пандемия коронавируса нового типа
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