Президент Мексики считает, что США не смогут полностью закрыть границу со страной

МЕХИКО, 23 апреля. /ТАСС/. Некоторые категории мексиканских работников продолжат работу в США, несмотря на решение президента Дональда Трампа ограничить въезд в страну. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор.

"Нужно учитывать, что торгово-экономическая деятельность не парализована и что ограничения не затронут сельскохозяйственных работников-мигрантов. Мы [США и Мексика] нужны друг другу. Было бы невозможно полностью закрыть границу, при существующем уровне интеграции ее необходимо держать открытой", - сказал Лопес Обрадор.

В среду Трамп подписал указ о 60-дневном запрете на иммиграцию в страну из-за пандемии. Ограничения касаются лиц, которые на момент подписания указа находятся за пределами США и не имеют иммигрантской визы и других проездных документов. На брифинге 21 апреля глава Белого дома заявил, что указ не затрагивает работников фермерских хозяйств.