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В ООН пообещали следить за расследованием факта дискриминации цыган на Украине

В организации напомнили, что дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом, и призвали местные власти на Украине "продвигать толерантность и уважение в обществе"

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ООН по правам человека на Украине призвала "тщательно и беспристрастно" провести расследование уголовного дела, открытого в связи с поручением мэра Ивано-Франковска принудительно вывезти цыган из города в Закарпатскую область. Соответствующее заявление миссия в четверг распространила на своей официальной странице в Facebook.

"Мы обеспокоены сообщениями о дискриминации ромов мэром Ивано-Франковска. Мэр открыто требовал от правоохранительных органов насильно вывезти или задержать ромов, которые отказались добровольно переехать в другую область. <...> Власти сейчас расследуют этот случай, и мэр извинился публично. Мы будем следить за расследованием и надеемся, что оно будет тщательным и беспристрастным", - сказано в заявлении.

В миссии напомнили, что дискриминация этнических меньшинств запрещена международным правом, и призвали местные власти на Украине "продвигать толерантность и уважение в обществе, особенно в это время, когда Украина и мир совместно борются с глобальным кризисом в сфере здравоохранения". В миссии ООН считают, что сейчас все должны быть солидарны, и настаивают на необходимости "удвоить усилия в борьбе с языком вражды, дискриминации, нетерпимости и насилия".

Ранее мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинков поручил вывезти цыган из города в Закарпатскую область. После того как 12 человек отказались ехать, мэр настаивал на том, чтобы полиция вывезла их принудительно. Накануне Национальная полиция Украины возбудила уголовное дело из-за поручения мэра.

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