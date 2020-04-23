Госдеп объявил о выделении Гренландии $12 млн для усиления присутствия США в Арктике

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты откроют этим летом консульство в Гренландии и выделят более $12 млн на развитие этой территории в составе Дании в рамках усилий по укреплению своего присутствия в Арктике. Об этом объявил в четверг на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы являемся, как все знают, арктической страной в течение уже 150 лет, так что нет ничего нового в том, что мы вовлечены в дела Арктики, и мы воодушевлены перспективами вновь открыть наше консульство в Нууке этим летом", - заявил он.

"Наша цель - стать приоритетным партнером арктических государств, в том числе в Гренландии. Уже даже по этой причине мы хотим усилить наше присутствие в регионе", - отметил американский дипломат. "В рамках этих усилий мы разработали, консультируясь опять же с Королевством Дания и властями Гренландии, пакет финансирования объемом $12,1 млн, чтобы дать в своем роде толчок этим новым начинаниям - возрождению, если хотите, нашего взаимодействия с Гренландией", - добавил представитель американского внешнеполитического ведомства.

Американский дипломат утверждал при этом, что выделение помощи не имеет никакого отношения к планам президента США Дональда Трампа купить эту территорию. "Я не думаю, что кому-либо следует предполагать, что оказание содействия в какой-либо из сфер задумано для того, чтобы проложить путь для покупки Гренландии", - сказал он.