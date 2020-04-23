Конституционный суд Молдавии приостановил соглашение о займе у России

КИШИНЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии приостановил соглашение о займе у РФ в размере €200 млн, который оспорила парламентская оппозиция. Такое решение было принято на заседании в четверг, информирует пресс-служба ведомства.

"КС удовлетворил просьбу депутата парламента Республики Молдова Сергея Сырбу относительно приостановления действия оспариваемых актов и приостановил действие, включая процедуру вступления в силу…, соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Молдова о предоставлении правительству Республики Молдова государственного финансового займа", - говорится в сообщении.

Сырбу, который представляет группу депутатов, покинувших фракцию Демократической партии Молдовы, опротестовал соглашение утром 23 апреля. По его словам, договор противоречит национальным интересам. Решение суда последовало после того, как судьи КС выразили вотум недоверия председателю суда Владимиру Цуркану и сместили его. Новым председателем была избрана судья Домника Маноле.

О смене главы Конституционного суда

Как указано в сообщении на сайте КС, "на заседании 23 апреля большинство судей проголосовали за смещение Цуркана, на этом же заседании они проголосовали за назначение на эту должность Домники Маноле". В нем отмечено, что с инициативой заменить главу КС выступили его члены Николай Рошка и Люба Шова.

Цуркан был назначен главой КС в августе прошлого года после того, как прежний глава КС подал в отставку. Она была связана с тем, что в ходе произошедшего в июне политического кризиса судьи под давлением лидера бывшей правящей Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка приняли ряд сомнительных решений, направленных на лишение полномочий президента Игоря Додона. После смены власти и бегства Плахотнюка за границу они отменили свои решения и написали прошения об отставке.

Против назначения Цуркана главой КС выступила возглавлявшая тогда правительство лидер проевропейского блока Acum ("Сейчас") Майя Санду. Она выразила сомнение в его беспристрастности в связи тем, что ранее он был членом Партии социалистов, которая поддерживает Додона. Тогда судья КС Маноле обратилась к членам КС с просьбой пересмотреть решение о назначении Цуркана, но они отказались, посчитав ее обращение необоснованным.

О займе

Россия согласилась выделить Молдавии займ по просьбе президента страны Игоря Додона. Соглашение об этом было одобрено правительством и направлено на утверждение в парламент. Согласно документу, €200 млн будут перечислены республике двумя траншами по €100 млн. Первый транш - не позднее 30 календарных дней с даты вступления в силу соглашения, второй - не позднее 31 октября 2020 года. Деньги предоставляются "на цели бюджетной поддержки" на 10 лет под 2% годовых.

Ранее Додон заявил, что займ РФ, а также $235 млн от МВФ позволят покрыть незапланированные расходы бюджета, которые связаны с борьбой с пандемией коронавируса.