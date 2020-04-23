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Госдеп заявил, что США не признают за Китаем статус приарктического государства

В американском внешнеполитическом ведомстве считают, что все претензии Пекина на него "сбивают с толку", поскольку "поведение Китая за пределами Арктики часто игнорирует международные нормы"

ВАШИНГТОН, 23 апреля. /ТАСС/. Соединенные Штаты не признают за Китаем статус приарктического государства, все претензии Пекина на него "сбивают с толку". Об этом сообщил в четверг на телефонном брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга.

"Мы не принимаем претензии Пекина на статус приарктического государства", - сказал дипломат. Он напомнил, что Китай ранее заявил о планах "играть более активную роль в обустройстве Арктики". "Он [Пекин] утверждает, что его интересы в Арктике сосредоточены на доступе к природным ресурсам и возможностям, предоставляемым арктическими морскими путями для судоходства... Мы считаем, что это сбивает с толку в связи с тем, что поведение КНР за пределами Арктики часто игнорирует международные нормы, как, например, в Южно-Китайском море", - утверждал представитель американского внешнеполитического ведомства высокого ранга.

По его версии, "китайские инструменты мягкой силы, как правило, имеют острые края". "Он [Пекин] продемонстрировал готовность применять принудительные меры, проводить мероприятия по распространению своего влияния, а также использовать другие методы, чтобы получить то, что он хочет, в том числе в Арктике... Поведение КНР на протяжении последнего десятилетия подчеркивает, что нам нельзя полагаться на ее благие намерения в отношении деятельности в Арктике", - полагает дипломат.

В прошлом году президент США Дональд Трамп заявил, что решением вопросов, касающихся Арктики, должны заниматься только страны этого региона.

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