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Кризис на Украине

В Киеве подтвердили, что переговоры глав МИД "нормандской четверки" намечены на 30 апреля

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас анонсировал проведение видеоконференции в "нормандском формате" на следующей неделе

КИЕВ, 23 апреля. /ТАСС/. Переговоры министров иностранных дел стран "нормандской четверки" в формате видеоконференции запланированы на 30 апреля. Об этом в четверг сообщила представитель МИД Украины Екатерина Зеленко.

"Проведение видеоконференции министров стран "нормандской четверки" предварительно запланировано на 30 апреля", - сообщила она украинскому изданию "Общественное".

В среду глава МИД ФРГ Хайко Маас анонсировал проведение на следующей неделе видеоконференции в "нормандском формате" на уровне министров иностранных дел, но не указал точную дату мероприятия. По его словам, он обсуждал с французским, российским и украинским коллегами ситуацию в Донбассе, стороны согласились придать новый импульс процессу урегулирования конфликта.

Предыдущий саммит "нормандской четверки" прошел в Париже 9 декабря 2019 года. Предполагалось, что следующая встреча состоится через четыре месяца после этих переговоров.

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