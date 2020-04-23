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Выборы президента США - 2020

Демократы США готовятся к полноценному съезду, где назовут имя соперника Трампа

По подсчетам газеты The New York Times, экс-вице-президент США Джозеф Байден уже заручился поддержкой 1305 делегатов съезда, для выдвижения уже в первом туре голосования ему необходима поддержка 1 991 делегата

НЬЮ-ЙОРК, 23 апреля. /ТАСС/. Национальный комитет Демократической партии США готовится к проведению съезда в Милуоки (штат Висконсин), на котором будет названо имя соперника Дональда Трампа на президентских выборах, но в то же время учитывает возможность того, что из-за пандемии коронавируса планы придется скорректировать. Об этом заявил в четверг в интервью нью-йоркскому телеканалу NY1 председатель национального комитета Том Перес.

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"Мы ожидаем проведения полноценного съезда, но в то же время разрабатываются планы действий при разных вариантах развития событий", - сказал он.

В начале апреля Национальный комитет Демократической партии в связи с пандемией коронавируса принял решение перенести сроки проведения партийного съезда в Милуоки (штат Висконсин) с 13 июля на неделю, которая начнется 17 августа.

По подсчетам газеты The New York Times, экс-вице-президент США Джозеф Байден, добивающийся выдвижения кандидатом от Демократической партии на президентских выборах, уже заручился поддержкой 1305 делегатов съезда. Его соперник - сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, заручившийся поддержкой 939 делегатов, 8 апреля объявил о прекращении борьбы за выдвижение кандидатом на пост президента. Для выдвижения уже в первом туре голосования на съезде Байдену необходима поддержка 1 991 делегата.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября.

Теги
СШАБайден, Джозеф (Джо)Трамп, ДональдВыборы президента США - 2020
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